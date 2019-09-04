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حزمة تسهيلات لمطوري تقنيات البناء.. تشريعية وسعرية وتوعوية

حزمة تسهيلات لمطوري تقنيات البناء.. تشريعية وسعرية وتوعوية
weam.co/610961

تقدِّم “مبادرة تحفيز تقنية البناء” عددًا من التسهيلات والمزايا للمطورين والمقاولين، من بينها تشريعية وتجارية(سعرية)، وتوعوية بهدف دعم وتحفيز استخدامات هذه التقنيات، والمواءمة بين الطلب والعرض لإيجاد نظم بناء مستدامة ذات تصاميم ذكية وأسعار منافسة.

وتعمل المبادرة على التوعية بالتقنيات من خلال عقد ورش عمل متخصصة، وإقامة لقاءات وزيارات ميدانية لمواقع ونماذج تقنيات البناء التي تقام على هامش الفعاليات الرسمية.

كما تعمل المبادرة على تطوير الأنظمة والسياسات لتشمل حوافز لاستخدام تقنية البناء مثل برنامج شراكات الذي يقدِّم حوافز كبيرة للمطورين الذين يستخدمون تقنية البناء الحديث.

ومن بين التسهيلات منح الأفضلية للمطورين الذين يستخدمون تقنية البناء في المنافسات المقدمة من برنامج شراكات الحكومي.

وتضمن وزارة الإسكان الحصول على أعلى سعر للمطورين لشراء الوحدات غير المباعة، وتقديم ضمان شراء لأكبر عدد من الوحدات المتبقية التي تستخدم تقنيات البناء.

ويدعم برنامج “وافي” التابع لوزارة الإسكان احتساب الأعمال بالمصنع ونسب الإنجاز بمشاريع تقنية البناء.

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