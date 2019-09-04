اتفاق سعودي روسي لرفع كفاءة زراعات القمح

الرياض - الوئام

أعلنت وزارة الزراعة الروسية إن المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، ووزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، سيناقشان تطوير العلاقات الثنائية؛ بما في ذلك التجارة الزراعية خلال اجتماع غداً الخميس.

وفي أغسطس، قررت السعودية تيسير مواصفاتها للأضرار الناجمة عن الحشرات في واردات القمح، لتفتح الباب أمام واردات من البحر الأسود، وتعزز العلاقات مع روسيا بخلاف التعاون في قطاع الطاقة.

وأضافت الوزارة أن الفالح وباتروشيف سيجتمعان في إطار زيارة الأخير للسعودية، الأربعاء، وفقاً لرويترز.

ويجتمع باتروشيف أيضاً مع نظيره السعودي عبدالرحمن الفضلي، ويزور إحدى الشركات الزراعية السعودية.

وتسعى روسيا، أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، إلى دخول السوق السعودي، فيما تحاول اقتناص حصة أكبر من أسواق القمح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن وفداً يضم شركات الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان الروسية الكبرى وصل أيضاً مع باتروشيف، دون الكشف عن الأسماء.