جونسون يدعو إلى التصويت على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد فشله في ملف بريكست

الوئام-متابعات

تقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم، الأربعاء بطلب لمجلس العموم لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما مني بهزيمة داخل البرلمان، حيث أقر النواب مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،

والمقرر في 31 أكتوبر المقبل، بدون اتفاق.