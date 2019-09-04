ردم آبار مكشوفة في العاصمة المقدسة

مكة -الوئام -عبدالله العازمي

وقف قسم المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة مع الجهات المختصة على موقع آبار مكشوفة تقع بمحاذاة منطقة مأهولة بالسكان تقع على طريق مكة – الليث، ويقع الحي السكني المجاور للآبار المكشوفة خلف محطة كيلو 10.

وتم التعرف على أصحاب الآبار وتم إلزامهم بدفن الآبار على حساب ملاكها لإنهاء مخاطر الآبار المكشوفة.

جاء ذلك بعدما أبلغ أحد مواطني مكة المكرمة عن وجود الآبار المكشوفة عميقه جداً ويصعب اكتشافها كونها متساوية فوهاتها بالأرض تماما، ما تنذر بمخاطر على المارة ركابا أو على مركباتهم.

ولفت إلى أن متاخمتها للمنازل تشكل أيضا خطرا على أرواح الأطفال وكبار السن ومرتادي المنطقة للتنزه بعائلاتهم.

وصرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن الوزارة أتاحت نظام “بلاغات” للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية.

وبين المهندس محي القبيسي مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أن على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، وذلك بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.