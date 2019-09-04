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السفارة السعودية في واشنطن تحذر مواطنيها من مسار إعصار دوريان

السفارة السعودية في واشنطن تحذر مواطنيها من مسار إعصار دوريان
weam.co/610986
واشنطن - الوئام

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن مواطنيها المتواجدين في ولايات فلوريدا وجورجيا وجنوب كارولاينا، وشمال كارولاينا، بأخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار إعصار دوريان والالتزام بتعليمات السلطات المحلية واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء.

وأكدت السفارة السعودية، عبر حسابها على تويتر الأربعاء، أنها تتابع بجانب القنصليات والملحقيات التابعة لها تطورات إعصار دوريان.

وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين للإخلاء حسبما تعلن عنه السلطات الرسمية، ودعت المواطنين إلى التواصل مع القنصلية العامة في هيوستن في حالة الطوارئ أو طلب المساعدة على الأرقام التالية: 2819178305- 2819178658 وطوارئ الملحقية الثقافية على الرقم 5713796080، قسم شؤون السعوديين بالسفارة في واشنطن على الأرقام: خلال أوقات الدوام الرسمية: 2023423800.

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