صحيفة إسبانية تشيد بنادي “ألميريا” بعد مالكه الجديد تركي آل الشيخ

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية واسعة الانتشار الضوء على نادي المرية والروح الشابة التي يتميز بها لاعبوه والجهود المتميزة التي يبذلها السيد تركي آل الشيخ.

واكدت الصحيفة الاسبانية في مقال احتفائي ان الخطط الجديدة تعبر عن الطموح الجديد الذي ظهر منذ وصول المالك الجديد تركي آل الشيخ.

وقالت الصحيفة ان “نادي الميريا لديه ثالث أصغر رئيس في هذه الفئة، وهو تركي آل الشيخ ( 38 عامًا) كما ان لديه اكثر الموظفين شبابا وان متوسط العمر يبلغ 24 عامًا، أي أقل بكثير من الغالبية العظمى من الاندية في الدرجة الاولى والثانية في اسبانيا.

وكبت الصحيفة تاكيدا لحيوية النادي: “الفرق بين أصغر وأطول عمر في الفريق هو 17 عامًا”.

وتعمدت الصحيفة تسمية المريا بــ “الروخيبلانكوس” وهو اسم رغم انه ينطبق على “المرية” ونادي “اتلتيكو مدريد” بحكم وجود اللونين (الاحمر والابيض) في قميصي الناديين الا ان استخدام الاسم هنا يعني التفضيل والتشبيه برحلة اتلتيكو مدريد الشهيرة من القاع الى احد اكثر ثلاثي القمة شراسة في اسبانيا واحد النماذج الحية على النجاح والتمرد على البقاء في ذيل القائمة.

وقالت ماركا ان في نادي المرية الذي يدربه بيدرو إيمانويل ، يوجد لاعبان فقط يتجاوزان الثلاثين ، ويعدان الأقدم. هذه هي حالة حارس المرمى رينيه (35 عامًا) واللاعب روميرا (31 عامًا) ، بينما يمتلك الفريق لاعبين حديثي السن مثل أرفين أبياه (18 عامًا) وهو ثاني أصغر لاعب في اندية الدرجة الثانية باسبانيا وفالنتين جيمس (20 عامًا).

وقالت الصحيفة ان أحد الأهداف الرئيسية للفريق بعد وصول المالك الجديد ، السعودي تركي آل الشيخ ، كان التعاقد مع لاعبين شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 عامًا لتجديد دماء الفريق.

واشادت الصحيفة بروح النشاط والحيوية التي طبعت النادي في الفترة الاخيرة.

مضيفة انه منذ وصول المالك الجديد تم تعزيز صفوف النادي بـ 13 وجهًا جديدًا ، منهم فقط رادوساف بتروفيتش 30 عامًا. فيما يبلغ متوسط العمر المتوقع للباقي 22 عامًا.

واشارت الصحيفة الى ان المرية بذلك يكسر قاعدة مهمة في الكرة الاسبانية وهي ان كبار السن والمخضرمين وحدهم يحصدون الانتصارات وان هذا التوجه يدفع للتفاؤل.