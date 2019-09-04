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كهرباء مكشوفة وأسياخ حديد بارزة تهدد طلاب مدرسة شرق الرياض

كهرباء مكشوفة وأسياخ حديد بارزة تهدد طلاب مدرسة شرق الرياض
weam.co/611004

كشفت مقاطع فيديو عدة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خطورة في السلامة لإحدى مدارس البنين في الرياض.

وكشفت المقاطع لمدرسة ابن الجوزي المتوسطة شرق الرياض عن غياب اشتراطات الأمن والسلامة بالمدرسة، إذ رصدت الكاميرا صور لمنفذ كهرباء مكشوف، إضافة إلى خروج الحديد من الخرسانة، ما يعرض الطلاب إلى الخطر، وسوء أرضية الملعب الخاص بالمدرسة.
وألمح مصور المقطع أن التكييف في المدرسة لايعمل ويعاني من عطل فيه.

ووجه مصور المطقع استغاثة إلى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مطالبا بالاهتمام بالمدرسة، وإصلاح المشكلات المتواجدة بها، حرصا على سلامة وأمن الطلاب، وعلى سير العملية التعليمية.

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