كهرباء مكشوفة وأسياخ حديد بارزة تهدد طلاب مدرسة شرق الرياض

كشفت مقاطع فيديو عدة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خطورة في السلامة لإحدى مدارس البنين في الرياض.

وكشفت المقاطع لمدرسة ابن الجوزي المتوسطة شرق الرياض عن غياب اشتراطات الأمن والسلامة بالمدرسة، إذ رصدت الكاميرا صور لمنفذ كهرباء مكشوف، إضافة إلى خروج الحديد من الخرسانة، ما يعرض الطلاب إلى الخطر، وسوء أرضية الملعب الخاص بالمدرسة.

وألمح مصور المقطع أن التكييف في المدرسة لايعمل ويعاني من عطل فيه.

ووجه مصور المطقع استغاثة إلى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مطالبا بالاهتمام بالمدرسة، وإصلاح المشكلات المتواجدة بها، حرصا على سلامة وأمن الطلاب، وعلى سير العملية التعليمية.