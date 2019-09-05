«التعليم» تبدأ بحصر مواليد 1381 لاحالتهم للتقاعد

الطائف - الوئام- عبدالله العازمي:

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، كافة إداراتها وأقسامها ومكاتب التعليم والمدارس بالمنطقة “بنين وبنات” إلى سرعة الرفع بأسماء من بلغ السن النظامية من المعلمين والمعلمات، والموظفين والموظفات، والمستخدمين والمستخدمات، والعاملين على بند الأجور، ممن بلغوا الستين عاما ،باعتبارها السن النظامية للتقاعد .

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية المكلف الأستاذ إبراهيم جهاش ، على أهمية الرفع ببيان بأسماء مواليد عام 1381هــ ، وإرفاق صورة من الهوية الوطنية ، وبيان خدمة من قبل وزارة الخدمة المدنية أو الجهة الحكومية التي تم العمل بها سابقا ، وإرفاق الآيبان البنكي مصدقا من البنك ، وإخلاءات طرف من البنك الاجتماعي والبنك العقاري .

وأشار آل جهاش إلى أنه يتعين على الإدارات المعنية إيقاف من بلغ السن النظامي عن العمل اعتبارا من 1/7/1441 أو من بلغ الستين وفقا لتاريخ ميلاده ، وإبلاغهم بمراجعة قسم إنهاء الخدمة قبل حلول التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل لإكمال تسوية مستحقاتهم المالية .