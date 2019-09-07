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والهجن السعودية تحتكر أشواط الرموز

مهرجان ولي العهد.. الأمير تركي بن محمد يظفر بنصيب الأسد في أشواط الرموز الرئيسية

مهرجان ولي العهد.. الأمير تركي بن محمد يظفر بنصيب الأسد في أشواط الرموز الرئيسية
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الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

سجلت هجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد حضور مميز ومنافسات مثيرة في أول انطلاق أشواط الرموز ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، وسيطر على شوطي الرموز المفتوحة بعدما حسمت البكرة ( الصميما) الشوط الأول للبكار بتوقيت زمني قدرة 02:48:0، تحت تضمير ماجد بن حلفان.

فيما سيطر القعود (نواف) على المركز الأول من الشواط الثاني الرموز بتوقيت زمني قدرة 02:45:03، تحت تضمير ماجد بن حلفان.

وجاء شوط الرمز الثالث من نصيب “إنجاز” المملوكة لـ السيد فالح البلوي، وفي الشوط الرابع ذهب الرمز مع “ملبي” لـ السيد محسن بن محمد بن محسن ال فطيح اليامي.

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