شاهد.. “التعليم” تعلن أسماء ومواعيد المقابلات لمرشحي برنامج استهداف

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

أعلنت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث عن تحديد موعد المقابلات الشخصية لمرشحي ومرشحات برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين (استهداف) وذلك خلال الفترة من ١٦-١٧محرم ١٤٤١ هـ.

ودعت الحضور إلى مقر المقابلات الشخصية في الادارة العامة للإيفاد بوزارة التعليم، -المبنى الرئيسي بطريق الملك عبدالله- قبل الموعد بساعة مع إحضار المستندات التالية “وثيقة التخرج البكالوريوس، السجل الأكاديمي، جواز السفر شهادة الاختبارietes، توصيتان علميتان والغرض من الدراسة والسيرة الذاتية وبيان خدمة باللغة الإنجليزية”.