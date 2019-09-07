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الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
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أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد الى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة وكذلك الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

كما أصدرت الهيئة تنبيهات متقدمة لمنطقة عسير، حذرت فيها من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول، كم هطلت أمطار شبه غزيرة على مركز القوز بمحافظة القنفذة.

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