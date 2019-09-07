بعد غياب.. سامي الجابر يغازل الجمهور والمتابعون ينهالون بالأسئلة

الوئام - متابعات

أطل سامي الجابر، نجم ورئيس نادي الهلال السابق، على متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتغريدة أنهى بها فترة الغياب وعدم التفاعل.

وقال الجابر “خلال الفترة الماضية كنت مقل جداً في المتابعة و التواصل مع المتابعين الكرام عبر حسابي في تويتر سواء في الكتابة او الرد على الرسائل الخاصة. الليلة أسعد أن أكون معكم للتواصل والرد على استفساراتكم”.

وتفاعل الجمهور مع تغريدات الجابر، وقال أحدهم “طولت الغيبة عن محبيك يا أسطورة وأتمنى الحذر من الأسئلة الملفوفة لضرب الإدارة الجديدة في الهلال وأنا عارف إن الذئب مش عايش توصية بس الحذر واجب”.

بينما انهالت الأسئلة من المتابعين، فقال أحدهم “الكابتن والنجم الأسطوري سامي الجابر أولاً: يعلم الله أني أحبك فيه ثانيا: ما سبب عدم بروز أي مهاجم بعدك في مدرسة الهلال، أتكلم وأعني أبناء النادي من الفئات السنية. أتمنى جوابك يكون شفاف وبعيد عن الدبلوماسية، ورد الجابر قائلا “عبدالله الجمعان في رأيي الشخصي كان لاعب عظيم و مدرسة الهلال منبع للنجوم”.

وفي تغريدة أخرى أوضح الجابر أن “كثير من الأسئلة عن قصة إعفائي من الهلال وموضوع الـ١٧٠ مليون تتكرر كثيراً ولأنها تحتاج لإسهاب سأكتب عنها في النهاية إذا سمحتم لي”.