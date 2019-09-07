بعد دمج طلاب وطالبات الصفوف الأولية.. “النيابة العامة”: لا تجاوزات

الرياض - الوئام

قال متحدث النيابة العامة سامي المالكي إن النيابة لم ترصد أية في المدارس بعد تطبيق وزارة التعليم دمج الطلاب والطالبات في الصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1441هـ.

وأضاف المالكي، في تصريح صحفي، أن النيابة العامة تحرص دائماً وبشكل مستمر على تثقيف كافة فئات المجتمع بالأنظمة والتعليمات.

وقبل أيام حذرت النيابة العامة من انتهاك حرمة الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية والمساس بحرمة الحياة الخاصة، كما شددت على أن ذلك يعد من الجرائم الموجبة للمساءلة الجزائية وفقاً لنظام جرائم المعلوماتية، ويعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويشمل هذا الانتهاك إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما من شأنه المساس بحرمة المرأة أو الطفل داخل المؤسسات التعليمية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.