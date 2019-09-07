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ولي العهد يبحث مع الرئيس الفرنسي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

ولي العهد يبحث مع الرئيس الفرنسي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط
weam.co/611426

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة.

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