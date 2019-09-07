الخارجية الأميركية تلوح بمزيد من العقوبات والعزل لإيران

واشنطن - الوئام

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إن إعلان إيران اتخاذ خطوات بشأن أجهزة الطرد المركزي “ار اند دي” هو محاولة واضحة للحصول على قدرة تفاوضية ولإبتزاز الاسرة الدولية”.

وتابع “لقد أوضحنا أن عزل النظام سياسياً واقتصاديا سيستمرّ لو اخذت إيران خطوات اضافية تثير القلق من برنامجها النووي”.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول إيراني رفيع، في مؤتمر صحافي عقد السبت أن بلاده بدأت الجمعة خطوة جديدة في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي الإيراني.

كما لوح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قائلاً “إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%”.

وأعلن أن بلاده بدأت تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي لليورانيوم المخصب. وقال: “إن 20 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي 4 باتت تعمل”. وأضاف “خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازاً من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي4 جاهزة للتشغيل”.