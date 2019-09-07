القبض على سائق أجرة يعطي شخصًا أقراصًا مخدرة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام سائق سيارة أجرة بعرض أقراص إمفيتامين المخدرة على أحد الأشخاص، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال ـ بتوفيق الله ـ عن تحديد هوية المتهم في ذلك، مواطن من أرباب السوابق ومطلوب في قضية مخدرات، حيث تم القبض عليه بمحافظة جدة خلال ساعتين من مباشرة التحقيق في مقطع الفيديو، وتم في حوزته ضبط قرص إمفيتامين مخدر، وقارورة مليئة بالمسكر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على مكافحة تهريب المخدرات وترويجها، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.