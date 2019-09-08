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تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

«الأرصاد» تحذر أهالي جازان: أمطار غزيرة ستؤدي لجريان السيول

«الأرصاد» تحذر أهالي جازان: أمطار غزيرة ستؤدي لجريان السيول
weam.co/611466
جازان- الوئام:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ستؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أحد المسارحة و الحرث و الداير و الطوال و العارضة و العيدابي و صامطة و صبيا و فيفا و هروب، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً – بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه – لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

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