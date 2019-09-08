“أمانة جدة” ترفع 12479 سيارة من الشوارع

واس - الوئام:

واصلت وكالة البلديات الفرعية بأمانة جدة ممثلة في قسم السيارات الخربة جولاتها الميدانية لرصد السيارات المهملة بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية للعام الماضي 1440هـ أسفرت عن ملاحظة عدد 31638 سيارة ما بين مهملة وتالفة.

واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات الموحد 940 عدد 3273 بلاغاً، في حين قامت اللجنة المكونة من أمانة محافظة جدة، والمرور والبحث الجنائي بسحب عدد 12479 سيارة تنطبق عليها أنظمة واشتراطات السحب.

وأكد الزهراني استمرار جهود الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 بلدي أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.