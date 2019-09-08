“بشاير” الأول في أشواط البكار اللقايا.. و”البيرق” في مقدمة أشواط القعدان

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن صباح اليوم الأحد انطلاق (25) شوطا ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والمخصصة لسن اللقايا (بكار – قعدان).
وبلغ مجموع الأشواط لهذا اليوم 21، أقيمت على مسافة 4 كيلومترا، وتواصلت وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق اول شوط حتى أخر الأشواط بأشراف مباشر وتنظيم رائع وجهود كبيرة من قبل الاتحاد السعودي للهجن.
وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي:
- الشوط 1 “بشاير” للمالك: على راشد المري
– الشوط 2 “البيرق” لـ بطحان مسعود ألمري
- الشوط 3 “نوايد” لـ مفلح حمود البلوي
– الشوط 4 “ولد متعب ” لـ حمد راشد المري
– الشوط 5 “بغداد” لـ سعيد مظفر العامري
– الشوط6 “سلمان” لـ فيصل متعب الشمري
– الشوط 7 ” بشاير ” لـ على راشد المري
– الشوط 8 “رعد ” لـ عبدالله فضي النومسي
– الشوط 9 “جولة” لـ على راشد المري
– الشوط 10 “سيف” لـ على سالم الكتبي
– الشوط 11 ” خيرة” لـ عناد مفلح البلوي
– الشوط 12 “مدباس” لـ عويضه علي المري
– الشوط 13 “الجزيرة ” لـ صالح بنيه البلوي
– الشوط 14 ” الوسمي” لـ ناجي مسفر العجمي
– الشوط 15 ” تاج” لـ غانم محسن الهاجري
– الشوط 16 “سياف ” لـ فيحان ظافر ال رشيد
– الشوط 17 “تصريح ” لـ على راشد المري
– الشوط 18 ” الشلال ” لـ لاهوم سعد المري
– الشوط 19 ” بلشه” لـ سعيد ناصر المري
– الشوط 20 ” لزام ” لـ حشر ظفر الهاجري
– الشوط 21 ” الوثبه ” لـ سليم مسلم العامري
– الشوط 22 ” الخليج ” لـ عبدالله نافل الشمري
– الشوط 23 ” الذيبه ” لـ لاهوم سعد المري
– الشوط 24 ” لطام ” لـ عبدلله سالم القرشي
– الشوط 25 ” فن ” لـ فليح سويلم السدري