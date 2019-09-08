بعد اتهامها بـ”خدش الحياء”.. روزانا إليامي ترد على الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي

متابعات- الوئام

ارتفعت وتيرة الجدل بين الإعلامية السعودية روزانا اليامي، والإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، على خلفية نشرها فيديو مع زوجها اعتبره كثيرون “خادش للحياء”.

وأبدى الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، استغرابه من تصرف الإعلامية روزانا اليامي مع زوجها، متسائلًا: هل يقبل المجتمع السعودي والخليجي هذا التصرف؟، القانون يجرم أحضان وقبلات الأزواج في الأماكن العامة لأنها من الأفعال الخادشة للحياء العام.