التعليقات: 0

ولي العهد يبحث مع عضوين بالشيوخ الأمريكي عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك

ولي العهد يبحث مع عضوين بالشيوخ الأمريكي عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك
weam.co/611573

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور أنجوس كينج.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

روابط ذات صلة

التعليم: هذه فوائد إسناد تدريس صفوف الطفولة المبكرة للمعلمات

التعليم: هذه فوائد إسناد تدريس صفوف الطفولة المبكرة للمعلمات

عاجل .. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الإحتلال الإسرائيلي المتاخمة لغزة

عاجل .. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الإحتلال الإسرائيلي المتاخمة لغزة

عمل الرياض يضبط 340 مخالفة وينذر 229 منشأة خلال أسبوع

عمل الرياض يضبط 340 مخالفة وينذر 229 منشأة خلال أسبوع

وزير العمل: رخصنا 300 جمعية من بداية العام وسنطلق برنامج التدريب المحاسبي هذا الأسبوع

وزير العمل: رخصنا 300 جمعية من بداية العام وسنطلق برنامج التدريب المحاسبي هذا الأسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>