“التعليم” تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

احتفت الإدارة العامة للتعليم بالطائف ممثلة في إدارة تعليم الكبار (بنين، بنات) باليوم العالمي لمحو الأمية تحت شعار (محو الأمية وتعدد اللغات).

وشاركت إدارة تعليم الكبار (بنين) في تفعيل المناسبة من خلال طابور الصباح والإذاعة المدرسية وحصص التعبير بالمدارس النهارية، حيث انطلقت خلال الفترة ٩ / ١ / ١٤٤١هـ إلى ١٣ / ١ / ١٤٤١هـ، وأيضاً المشاركة ببعض العبارات التي تدل على أهمية محو الأمية، على أن تبين مشكلة محو الأمية وأضرارها على الفرد والمجتمع، وما هيأته الدولة من فرص لمن فاته ركب التعلم والعلم في الصغر للتخلص من الأمية، إضافة إلى حث الأميين على الالتحاق بالمدارس الابتدائية الليلية وبرنامج مجتمع بلا أمية، وفضل العلم وطلبه.

وفي الإطار ذاته احتفت إدارة تعليم الكبار “بنات” بإشراف ومتابعة مديرة الإدارة مسفرة الزهراني باليوم الدولي لمحو الأمية، مبينة دور إدارة تعليم الكبار “بنات” وماتقدمه من خدمات للقضاء على الأمية بالطائف، كذلك الدور الفاعل لمدارس تعليم الكبار، ومؤكدة ما حققته مدارس محو الأمية بالمحافظة من إنجاز في انخفاض مستوى الأمية ، وحرص القيادة الرشيدة على التعليم بمستوياته وفئاته وماتقدمه من دعم مادي ومعنوي التي تسير ضمن خطة التنمية الوطنية الشاملة والتي تحقق رؤية ٢٠٣٠.

كما استقبل المساعد للشؤون المدرسية محمد النفيعي عددا من الطلاب والطالبات لروضة أنجال المملكة وروضة الطفل السعيد، ومن مدارس تعليم الكبار “بنات” التابعة لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية ، وقدمت عدة مشاركات إنشادية عن محو الأمية ، حيث أشاد النفيعي بالجهود المبذولة من الطلاب والطالبات على تفعيل هذه المناسبة ، لما لها أثر مباشر في محو الأمية ، مثنياً في الوقت ذاته على دور إدارة تعليم الكبار (بنين، بنات) في تحقيق النتائج المرجوة في القضاء على الأمية.