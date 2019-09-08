“الرئاسة” و”النايفات” في صدارة أشواط الرموز الرئيسية

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

حسمت “النايفات” و “الرئاسة” أشواط الرموز الرئيسية، اليوم، والتي تقام ليومها الثاني ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن وشهدت هذه الأشواط حضور اقوى الشعارات وكبار المضمرين وجاءت النتائج على النحو التالي:

‏الفائز في الشوط الأول من أشواط اللقايا (بكار مفتوح رموز)،

المالك: هجن الرئاسة

المطية: الزود

التوقيت: 5:56:88

‏الفائز في الشوط الثاني من أشواط اللقايا (قعدان مفتوح رموز)

المالك: هجن النايفات

المطية: الاجدل

التوقيت: 6:01:00

في الشوط الثالث من أشواط اللقايا (بكار عام رمز)

المالك: عبدالهادي راشد الغفراني المري

المطية: نهب

التوقيت: 6:04:55

‏الفائز في الشوط الرابع من أشواط اللقايا (قعدان عام رمز)

المالك: محمد حمد بن مشيط المري

المطية: هباش

التوقيت: 6:10:98