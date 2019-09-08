التعليقات: 0

بالأسماء.. المالية تعلن قائمة المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف الإدارية

بالأسماء.. المالية تعلن قائمة المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف الإدارية
weam.co/611588
الرياض - الوئام
أعلنت وزارة المالية أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها في 13/11/1440هـ. ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات البالغ عددهم 59 مواطناً ومواطنة إلى مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية (المبنى الثالث، الدور الثاني، مكتب 45) بمقر الوزارة بمدينة الرياض؛ لاستكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للتوظيف. ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم: 0118218969، وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات اضغط هنا .
يذكر أن وزارة المالية كانت قد دعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل هذه الوظائف (على المراتب 5/6/7/8) إلى التقدم إليها من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الخدمة المدنية. وتضمنت الفئات المستهدفة بالإعلان: خريجي المعاهد التخصصية، وخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي درجتي البكالوريوس والماجستير.

روابط ذات صلة

المالية تؤكد جاهزية المشروعات التي كلفت بها الوزارة في مكة والمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج

المالية تؤكد جاهزية المشروعات التي كلفت بها الوزارة في مكة والمشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج

السعودية تودع 250 مليون دولار في المركزي السوداني

السعودية تودع 250 مليون دولار في المركزي السوداني

المالية: ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 15% في الربع الثاني من 2019

المالية: ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 15% في الربع الثاني من 2019

المالية ترحب ببيان “صندوق النقد الدولي” حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2019

المالية ترحب ببيان “صندوق النقد الدولي” حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2019

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>