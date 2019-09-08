الأهلي يتعاقد مع الصربي جورجي فاستيش لتدريب شباب كرة القدم

الوئام - متابعات

وقع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد بن بكر الصائغ عقدا تدريبيا مع الصربي جورجي فاسيتش ليتولى بموجبه الأخير مهام الغشراف فنيا على فريق درجة الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020 -2019.

يذكر أن المدرب جورجي فاسيتش سبق له أن درب فريق تشوكاريتشكي الأول في عام 2018 وعمل مساعد للمدرب في الفريق الأول لفريق بارتزان بلغراد 2017، ودرب منتخب صربيا تحت 19 عاما، وحقق لقب كأس أوروبا 2013 مساعد لمدرب الأهلي الصربي نيبوشا في عام 2007، وأيضا عمل مساعدا لمدرب الأهلي البلجيكي ايليا في عام 2003.