التعليقات: 0

التعليم: هذه فوائد إسناد تدريس صفوف الطفولة المبكرة للمعلمات

التعليم: هذه فوائد إسناد تدريس صفوف الطفولة المبكرة للمعلمات
weam.co/611617

أعادت وزارة التربية والتعليم نشر مقطع فيديو يتناول تقريرا عن أول يوم في مدارس الطفولة المبكرة، معددة فوائد إسناد تدريس صفوف الطفولة المبكرة للمعلمات.

وجاء في مقطع الفيديو إن ذلك الإسناد يساهم في الاستقرار النفسي والتحصيل المعرفي للأطفال في سنوات تعليمهم الأولى.

وقالت اعتماد عبدالغني حسين، مشرفة عامة، إن المعلمة هي العماد الأول في العملية التعليمة، مؤكدة خضوع المعلمات لدورات تشمل نواحي تربوية وسلوكية للطفل حتى تستطيع الإلمام بكل جوانب الطالبات واحتياجاتهن.

وأضافت هناء جيلاوي، مديرة مدرسة، أن المعلمات أعد لهن دورات من فئات مختصة لتنميتهم المهنية، ما يدفعهن لاحتواء الطفل الذي تكون المدرسة بيئة جديدة له، فضلا عن توفير الوسائل الحديثة لتعليمه، داخل منظومة متكاملة تم فيها تجهيز الفصول وكل سبل التعليم المناسبة.

وقالت إيناس خشيم، مديرة مدرسة، للمعلمات قدرة على معرفة احتياجات الأطفال وتخوفاتهم والقدرة على لنزول إلى مستواهم ومناقشاتهم في طلباتهم، معاه،

روابط ذات صلة

عاجل .. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الإحتلال الإسرائيلي المتاخمة لغزة

عاجل .. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الإحتلال الإسرائيلي المتاخمة لغزة

عمل الرياض يضبط 340 مخالفة وينذر 229 منشأة خلال أسبوع

عمل الرياض يضبط 340 مخالفة وينذر 229 منشأة خلال أسبوع

وزير العمل: رخصنا 300 جمعية من بداية العام وسنطلق برنامج التدريب المحاسبي هذا الأسبوع

وزير العمل: رخصنا 300 جمعية من بداية العام وسنطلق برنامج التدريب المحاسبي هذا الأسبوع

أمام خادم الحرمين الشريفين… الأمير عبد العزيز بن سلمان يؤدي القسم وزيراً للطاقة

أمام خادم الحرمين الشريفين… الأمير عبد العزيز بن سلمان يؤدي القسم وزيراً للطاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>