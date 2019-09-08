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استكمال أعمال الصيانة بالكعبة المشرفة

استكمال أعمال الصيانة بالكعبة المشرفة
weam.co/611645

استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع (قسم الصيانة) الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرفة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

شملت أعمال الصيانة جدران الكعبة المشرفة في معالجة حواف وحجر الجدران في بعض المناطق، ومعالجة بعض التشققات الموجودة في العراميس، باستخدام مواد مخصصة وذات جودة عالية لضمان وسلامة الكعبة.

كما جرى أيضا أعمال تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة، وذلك استعداداً لإسدال ثوب الكعبة بعد انتهاء موسم الحج.

يذكر أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها لأعمال صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك لما توليه حكومة المملكة العربية السعودية من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبالكعبة المشرفة على مدى عقود عديدة .

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