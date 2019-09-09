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مصحوبة برياح نشطة

طقس اليوم: هطول أمطار غزيرة بجازان ومكة والباحة

طقس اليوم: هطول أمطار غزيرة بجازان ومكة والباحة
weam.co/611692
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .

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