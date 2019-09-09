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على بند الأجور

شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في كلية الملك عبدالعزيز الحربية

شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في كلية الملك عبدالعزيز الحربية
weam.co/611698
الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر وظائف في كلية الملك عبدالعزيز الحربية على بند الاجور  ( فئة أ ) مشغولة بغير سعوديين لإشغالها بمواطنين تنطبق عليهم الشروط وهي على النحو التالي:


يتم قبول الطلبات بمقر الكلية بإدارة شؤون الموظفين خلال الفترة من يـوم الأحد الموافق 1441/01/9هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1441/01/13هـ على أن يحضر المتقدم مايلي: ملف علاقي يحتوي على صورة من المؤهل والخبرة في نفس التخصص .

إحضار الأصل للتصديق عليه وأرفاق سيرة ذاتية للمتقدم على الوظيفة وصورة بطاقة الأحوال المدنية وصورتين شمسية مقاس ( 4 × 6 ).

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