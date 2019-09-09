تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في مترو الرياض

الرياض- الوئام:

أعلن مترو الرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل ضمن إئتلاف فلو. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية:

ممثل / ممثلة خدمة عملاء المحطات

مشرف / مشرفة محطة

مشرف / مشرفة خدمة ركاب

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية وحاصل على البكالوريوس أو الدبلوم كحد أدنى ولا يشترط بالإعلان توفر خبرة.

ويرجى من الراغبين في التقديم على الفرص المذكورة الحضور إلى مركز زوار شبكة النقل العام لمدينة الرياض (شارع العروبة) في المواعيد التالية:

الاسبوع الحالي: الأربعاء والخميس 11 و 2019/9/12هـ (الموافق 12 و 1441/1/13هـ) من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً.

الاسبوع المقبل: الأربعاء والخميس 18 و 2019/9/19هـ (الموافق 19 و 1441/1/20هـ) من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً.