1 تعليق

منذ بدء تطبيق القرار

دون موافقة ولي الأمر: 12123 مواطنة سافرن عبر منافذ المملكة المختلفة

دون موافقة ولي الأمر: 12123 مواطنة سافرن عبر منافذ المملكة المختلفة
weam.co/611709
الرياض- الوئام:

كشف تقرير صحافي اليوم الاثنين أن 12123 مواطنة سافرن عبر منافذ المملكة المختلفة، منذ بدء تطبيق قرار السماح لمن تجاوزت أعمارهن 21 عاماً السفر دون موافقة ولي الأمر.

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية قد أصدرت قرار منحت بموجبه المرأة السعودية الحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من ولي الأمر، ونقلت الجريدة الرسمية “صحيفة أم القرى” قرارا للحكومة جاء فيه “يُمنَح جواز السفر لكلّ من يُقدّم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية.

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ابوبدر

    ياللي كاتب الخبر اشوفك فرحان جدا الا تستحي وانت تنشر هذا الموضوع اللهم ان كان هدفك سي اسأل الله في هذا اليوم الفضيل ان يكشف سترك وستر من ايدك

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