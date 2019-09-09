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داخل منجرة

شاهد بالصور: وفاة شخصين بحريق حراج المعيصم بمكة

شاهد بالصور: وفاة شخصين بحريق حراج المعيصم بمكة
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مكة المكرمة- الوئام- ناصر السلمي:

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة صباح اليوم الإثنين من إخماد حريقاً وقع في منجرة داخل حراج المعيصم بمكة المكرمة الأمر الذي أدى إلى وفاة شخصين نتيجة هذا الحريق .

وتفصيلاً ؛ أنه وفي تمام الساعة السابعة والدقيقة الرابعة من يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر محرم العام 1441ه‍ ورد بلاغ مفادة وقوع حادث حريق في مستودع بحراج المعيصم.

وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في ورشة (منجرة) تقدر ابعادها ب(20×10)م مبنية بالطوب ومسقفة بالصاج تحتوي على مجموعه كبيرة من الاخشاب ومستودع مجاور لها يحتوي على اسرة ولوازم حج تمت السيطرة على الحادث واخماده والحيلوله دون انتشاره للورش المجاورة وقد نجم عن الحادث وفاة شخصان كانا متواجدين بداخل غرفة منشأة في الجزء الخلفي من الورشة تقدر ابعادها ب (4×4)م عثر عليهما اثناء القيام بعملية البحث والتفتيش بعد اخماد الحالة

صرح بذلك المتحدث الرسمي للادارة العامة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي اوضح ان فريق التحقيق في الادارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.

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