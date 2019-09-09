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ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت

النفط يرتفع والسعودية تلمح لاستمرار تخفيضات أوبك بعد تعيين وزير جديد

النفط يرتفع والسعودية تلمح لاستمرار تخفيضات أوبك بعد تعيين وزير جديد
weam.co/611724
سنغافورة- الوئام:

ارتفع النفط اليوم الاثنين جراء توقعات بأن السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، ستواصل دعم تخفيضات إنتاج الخام التي تنفذها أوبك ومنتجون من خارجها لدعم الأسعار بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة.

وارتفعت الأسعار لليوم الرابع مدعومة أيضا بتعليقات من وزير الطاقة الإماراتي بأن المنتجين في أوبك والحلفاء ملتزمون بتحقيق
توازن في سوق الخام.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 53 سنتا أي ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 62.07 دولار للبرميل، بينما زاد الخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 57 سنتا ما يوازي واحدا بالمئة إلى 57.09 دولار للبرميل.

والأمير عبد العزيز عضو في الوفد السعودي في منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ فترة طويلة، وعُين في منصب وزير الطاقة أمس الأول خلفا لخالد الفالح وهو نجل العاهل السعودي.

وشارك الأمير في المفاوضات الخاصة بالاتفاق الحالي بين أوبك والمنتجين من خارجها بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لخفض الإمدادات العالمية للخام لدعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق.

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