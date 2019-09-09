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مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

الأرصاد تحّذر أهالي الباحة: أمطار غزيرة ستؤدي لجريان السيول

الأرصاد تحّذر أهالي الباحة: أمطار غزيرة ستؤدي لجريان السيول
weam.co/611726
الباحة- الوئام:

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد، وجريان السيول على منطقة الباحة، تبدأ الساعة 11 صباح اليوم، وتستمر إلى 10 مساءً.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات والحجرة, العقيق ، والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والقرى وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي على الجميع بضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وشدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مشيراً إلى أن الدفاع المزني يعمل لخدمة الجميع واستقبال بلاغاتهم من خلال الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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