متوسطة المدينة المنورة بالخرج تنفّذ دورة تدريبية لمعلميها في بوابة المستقبل

الخرج- الوئام:

أقامت مدرسة متوسطة المدينة المنورة بمحافظة الخرج دورة تدريبية لمعلميها في تطبيق برنامج بوابة المستقبل نفذها الأستاذ عبدالله محمد الغامدي.

وأوضح قائد المدرسة الأستاذ فهد بن مطلق الرفدي أنه تم اختيار المدرسة ضمن 79 مدرسة في الخرج لتطبيق بوابة المستقبل التي تهدف إلى تفعيل برنامج التحول نحو التعلم الرقمي.

وأكد أن معلمي المدرسة تعرفوا على أهداف البرنامج ومميزاته التي تساعدهم في توفير الجهد والوقت وتحقق الأهداف التعليمية وفق رؤية 2030 .

كما بين منفذ الدورة الأستاذ عبدالله محمد الغامدي أن بوابة المستقبل تحتوي على مجموعة من الخدمات الالكترونية ومنها إنشاء المسابقات والواجبات والاختبارات الإلكترونية وغرف النقاش والفصول الافتراضية وإمكانية اطلاع ولي الأمر من أي مكان في العالم لمستوى ابنه الدراسي وسلوكه ومدى تفاعله .

ومن الخدمات أيضًا اطلاع المشرف التربوي وقائد المدرسة على تحضير المعلم وملف إنجازه لكل مادة .

ومن المحفزات لجميع المستفيدين من البوابة هي استبدال نقاط التفاعل إلى منتجات وسلع وخدمات من شركاء النجاح وهم نخبة من الشركات التجارية كالمطاعم والمستشفيات والفنادق ومحلات الألعاب والعطورات وغيرها من المزايا التي تقدمها بوابة المستقبل للتعليم في المملكة العربية السعودية .