التعليقات: 0

إضافة لــ١٦ مليون حبة مخدرة عبر حدود المملكة

شاهد بالصور: حرس الحدود يحبط تهريب ما يقارب ١٢ طن ونصف من الحشيش المخدر

شاهد بالصور: حرس الحدود يحبط تهريب ما يقارب ١٢ طن ونصف من الحشيش المخدر
weam.co/611749
الرياض- الوئام:

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت -بتوفيق الله- خلال عام ١٤٤٠هـ، عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه (١٢,٤٢٠,٦٢) اثنا عشر طناً وأربع مئة وعشرون كيلوجراماً واثنان وستون جراماً من مادة الحشيش المخدر.

و(١٦,١٤٣,٣٦٥) ستة عشر مليوناً ومئة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وستون قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٤٢٢) أربع مئة واثنان وعشرون شخصاً، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وإحالتهم وما تم ضبطه بحوزتهم من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.

روابط ذات صلة

الحبوب السعودية: شراء 780 ألف طن قمحًا في مناقصة عالمية

الحبوب السعودية: شراء 780 ألف طن قمحًا في مناقصة عالمية

وزير الطاقة السعودي: ملتزمون بالعمل مع منتجي النفط من أجل توازن السوق

وزير الطاقة السعودي: ملتزمون بالعمل مع منتجي النفط من أجل توازن السوق

دون موافقة ولي الأمر: 12123 مواطنة سافرن عبر منافذ المملكة المختلفة

دون موافقة ولي الأمر: 12123 مواطنة سافرن عبر منافذ المملكة المختلفة

وزير إماراتي عبر تويتر: ثقتنا في السعودية مطلقة

وزير إماراتي عبر تويتر: ثقتنا في السعودية مطلقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>