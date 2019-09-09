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بيع حصة تصل إلى خمسة بالمئة

وزير الطاقة السعودي: نستهدف إجراء طرح أرامكو في أقرب وقت ممكن

وزير الطاقة السعودي: نستهدف إجراء طرح أرامكو في أقرب وقت ممكن
weam.co/611757
ابوظبي- الوئام:

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إن بلاده تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية “في أقرب وقت ممكن”.

أدلى الوزير بتلك التصريحات، وهي الأولى له بعد تعيينه في وقت سابق من الأسبوع الحالي خلفا لخالد الفالح، في مؤتمر للطاقة في أبوظبي.

وتجهز أرامكو لبيع حصة تصل إلى خمسة بالمئة بحلول 2020-2021، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

كان مصدران أبلغا رويترز في وقت سابق اليوم أن الشركة تجتمع مع بنوك تسعى للاضطلاع بأدوار في الصفقة هذا الأسبوع، وإن من المتوقع أن تعين المستشارين في الأيام المقبلة.

والطرح العام الأولي ركيزة أساسية لخطة سعودية لتحقيق التحول الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي والتنويع بعيدا عن إيرادات
النفط.

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