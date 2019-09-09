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وزير الطاقة يؤيد سياسة خفض إنتاج النفط

وزير الطاقة يؤيد سياسة خفض إنتاج النفط
weam.co/611774
وكالات- الوئام

اعتبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإثنين، أن خفض إنتاج النفط سيفيد الدول المصدّرة، فيما بدا تأييدا من قبل المملكة لخيار المضي بخفض إضافي بهدف رفع أسعار النفط.

وتبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي، الخميس، خفضا جديدا في إنتاجها خلال اجتماع للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الحالي الذي ينص على خفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا.

وفي أول تصريحات له منذ تعيينه في منصبه الأحد، خلفا لخالد الفالح، قال الوزير السعودي لقناة “العربية” السعودية، إنّ مرتكزات سياستنا النفطية محدّدة سلفا ولن تتغير”، مضيفًا أن تخفيض الإنتاج سيفيد جميع أعضاء أوبك.

وتتراوح أسعار الخام حاليا عند مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولار قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولار قبل نحو عام.

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