الدكتوراه لـ«أنس كاتب» بجامعة الملك عبد العزيز

مكة المكرمة- الوئام:

حصل الدكتور أنس كاتب على درجة الدكتوراه. وبهذه المناسبة أقيم حفل تكريمي له في منزل الدكتور عادل محمد أمين كاتب وبحضور أسرة آل كاتب وكوكبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز ولفيف من المثقفين والمبدعين الذين قدموا التهنئة بهذه المناسبة داعين الله له التوفيق والنجاح في مسيرته العملية القادمة.

من جانبه قدم قدم الدكتور سامر بن حسن بنتن التهاني والتبريكات لسعادة المربي الفاضل الاستاذ عدنان بن محمد أمين كاتب ولمستشارة معالي وزير الحج والعمرة الأستاذة فاتن بنت إبراهيم محمد حسين، وشقيقه الدكتور إياد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

سائلا الله تعالى له المزيد من التوفيق والنجاح للمساهمة في خدمة وطننا الحبيب وإكمال مسيرة والديه العملية في خدمة الوطن.