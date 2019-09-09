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“الحريري” ينفي التهرب من التعاون العسكري مع روسيا

“الحريري” ينفي التهرب من التعاون العسكري مع روسيا
weam.co/611777
وكالات- الوئام

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الإثنين، ما يتردد عن التهرب من التعاون العسكري مع روسيا، قائلا إن هذه معلومات “مغلوطة”.

وقال المكتب، في بيان صحفي اليوم: ” نشرت جريدة الأخبار اللبنانية اليوم مقالا تحت عنوان الحريري يتهرب من التعاون العسكري مع روسيا”.

وأكّد المكتب، أن المعلومات الواردة في المقال مغلوطة ومخالفة كلياً لمسار العلاقات الإيجابية مع الدولة الروسية”.

وكانت جريدة “الأخبار”، أعلنت في مقالها أن “الحريري” للمرّة العاشرة ربّما، يؤجّل بحيلٍ مختلفة، إدراج قرار منح وزير الدفاع إذن التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري بين لبنان وروسيا، على جدول أعمال مجلس الوزراء، محمّلاً الأزمات السياسية أو الاستحقاقات مسؤولية هذا التأخير، لكنّه في الوقت ذاته لا ينفكّ يعد المسؤولين الروس، بدءاً من السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين، إلى المسؤولين في موسكو، عبر مستشاره الشخصي جورج شعبان، بتوقيع الاتفاقية في أسرع وقت”.

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