رسميًا.. تخصيص 4 أيام لحصص النشاط في الفصل الدراسي الواحد

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

خصصت إدارة تعليم المجمعة، حصص النشاط، أربعة ايام في الفصل الدراسي الواحد بواقع حصتين متتاليتين لكل يوم

على أن توزع أيام التنفيذ على أيام الأسبوع عدا يوم الخميس.

وتكون هذه الحصص منتصف اليوم الدراسي، بحيث لا تكون الحصة الأولى ولا الأخيرة ويكمل اليوم الدراسي ويتم العمل بحصص النشاط على جميع المسارات الواردة الدليل التنظيمي لساعة النشاط.

ويقدم النشاط لجميع الطلاب وفق رغباتهم وميولهم وتكليف رائد/ رائدة للنشاط كل مدرسة مع مراعاة تخفيض النصاب بما يتناسب مع ما كلف به من مهام بالإضافة إلى تنظيم أعمال النشاط ومتطلباته وإعداد خطة وبرنامج تنفيذي الحصص النشاط بحيث تكون الفترة الزمنية بين هذه الأيام متوازنة.

وتسند مسارات في مجالات النشاط للمعلمين والمعلمات المدرسة، مع مراعاة التخصص العلمي والخبرة المكتسبة، وتعد قائدة المدرسة مسوولًا مباشرة عن تنفيذ ومتابعة ذلك.