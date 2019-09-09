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نتنياهو: إيران لديها موقع سري آخر لتطوير الأسلحة النووية

نتنياهو: إيران لديها موقع سري آخر لتطوير الأسلحة النووية
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم الاحد. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء
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وكالات- الوئام

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن طهران تطور أسلحة نووية في موقع سري في آباده بإيران.

وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها نتنياهو الموقع، الذي قال إنه تم اكتشافه في مجموعة من الوثائق الإيرانية التي سبق أن حازتها إسرائيل وكشفت عنها العام الماضي.

وقال نتنياهو: “أجرت إيران في هذا الموقع تجارب لتطوير أسلحة نووية”، مضيفًا أنه يقع إلى الجنوب من مدينة أصفهان الإيرانية.

وأفاد بأن إيران دمرت الموقع عندما أدركت أن إسرائيل اكتشفته.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لليورانيوم في موقع آخر ولم تفسرها إيران بعد.

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