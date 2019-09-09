خادم الحرمين يطمئن في اتصال هاتفي على صحة أمير دولة الكويت

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته خلال استكماله للفحوصات الطبية.

واطمأن خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال على صحة سمو أمير الكويت، داعياً الله سبحانه أن يمتع سموه بالصحة.

وقد عبر سمو أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.