“الوزراء” يوضح الحالة الصحية لأمير الكويت

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن عميق الارتياح والاطمئنان لحالة أمير البلاد الشيخ الصباح الأحمد الصحية، بعد دخول أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية.

جاء ذلك في بيان اليوم الاثنين، خلال اجتماعه الأسبوعي، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأعلن وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح أمس، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية.

وأوضح الديوان الأميري أنه نتيجة لذلك تم تأجيل اللقاء المقرر للأمير الشيخ صباح الأحمد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موعد يحدد لاحقا، داعيا الله أن یدیم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.

وكان من المقرر ان يلتقي أمير الكويت ترامب في البيت الأبيض يوم 12 سبتمبر الجاري.