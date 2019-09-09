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“الأمن السيبراني” يطلق تحذيرا أمنيا عاليا بشأن هواتف “هواوي”

“الأمن السيبراني” يطلق تحذيرا أمنيا عاليا بشأن هواتف “هواوي”
weam.co/611840
الوئام - متابعات

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الاثنين، تحذيراً أمنياً عاليا بشأن بعض أجهزة هواتف هواوي.

وذكر المركز على حسابه في “تويتر” أن شركة هواوي أصدرت عدة تحديثات لبعض الأنواع من هواتف (Mate20-P30-P30Pro) وبرنامج HiSuite وذلك لعدم مقدرة الأجهزة المذكورة والبرنامج على التحقق من رزمة ترقية النظام (Upgrade Package)، بشكل صحيح، ما يؤدي إلى تراجع نظام الهاتف إلى نسخة أقدم.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت “هواوي” توضيحا لهذه التحديثات على موقعها، كما سيتلقى المنتج الذي يدعم التحديث التلقائي تحديثا تلقائيا للنظام يعمل على معالجة الثغرات.

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