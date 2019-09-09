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تركيا ترضخ لترامب لرفع العقوبات: التجارة متوقفة

تركيا ترضخ لترامب لرفع العقوبات: التجارة متوقفة
weam.co/611853
وكالات - الوئام

تزداد وطأة العقوبات الأمريكية على أنقرة يوما تلو الآخر، ولم يجد المسؤولون الأتراك حلا للأزمة سوى بالرضوخ غلى الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات أملا في تحسن التجارة التي تعاني الأمّرين.

استجدى وزير التجارة التركي إدارة ترامب بطلبه رفع العقوبات التجارية وإزالة الحواجز بين البلدين بسبب توقف التجارة، على الرغم من احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات على شراء تركيا مؤخرًا لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية، وفقا لرويترز.

وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إنها أعربت عن “توقعات تركيا الواضحة” لوزير التجارة الأمريكي ويلبور روس بشأن إزالة “بعض الحواجز والسياسات التي تنفذها الإدارة الأمريكية والتي تشكل (عقبة) أمام التجارة”.

وفي مايو الماضي، أعلن البيت الأبيض إنهاء اتفاقية تجارية تفضيلية مع تركيا، قائلا إن مستوى التنمية الاقتصادية في تركيا يعني أنه لم يعد مؤهلاً للحصول على الدعم.

وقد تواجه تركيا أيضًا عقوبات من حليفها في الناتو بسبب تسليم معدات الدفاع الصاروخي الروسية S-400 في يوليو.

وقالت بيكان إنها ناقشت زيادة الصادرات التركية في قطاعات الطيران المدني والسيارات والمجوهرات والأثاث والمنسوجات والملابس، وقالت السفارة الأمريكية إن روس وبيكان اتفقا على أن زيادة التجارة سوف تتطلب عملاً شاقًا من كلا الجانبين.

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