مدرب الأخضر: مباراة اليمن صعبة ونسعى لبداية قوية في التصفيات

قال هيرفى رينارد، المدير الفنى للمنتخب السعودى، إن المباريات الافتتاحية فى أى بطولة دائمًا ما تكون صعبة، قبل مواجهة اليمن، اليوم، فى التصفيات الأسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 فى قطر وكأس آسيا 2023 فى الصين.

أضاف في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: “المباريات الأولى دائمًا صعبة والمنتخب اليمنى منتخب محترم ونحن جاهزون لهذه المواجهة”، مشددًا على أن التأهل لكأس العالم هدف كبير بالنسبة للجهاز الفنى وسيعمل على تحقيقه بكل جهده.

وتابع: “المنتخب السعودى يملك لاعبين مميزين يساعدون أى مدرب، وفراس البريكان وعبد الله الحمدان هم مستقبل الكرة السعودية، بالإضافة إلى هارون كمارا”.

واصل المدرب الفرنسى تصريحاته: “قبل توقيع العقد وعدت رئيس الاتحاد السعودى بالتأهل للمونديال، ومنذ قدومى إلى السعودية تمت معاملتنا بلطف من الجميع، أنا وطاقمى سعداء هنا”.

يفتتح منتخب السعودية مشواره بمواجهة اليمن الثلاثاء، قبل أن يواجه سنغافورة فى الجولة الثانية من التصفيات فى العاشر من أكتوبر المقبل، وتلعب السعودية مع فلسطين يوم 15 من الشهر ذاته قبل أن يواجه أوزبكستان يوم 14 نوفمبر المقبل.