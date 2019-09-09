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عطل مفاجئ يوقف “سناب شات” و”انستقرام”

عطل مفاجئ يوقف “سناب شات” و”انستقرام”
weam.co/611878

تعطلت الدردشة في تطبيق “سناب شات”، مساء أمس، بشكل مفاجئ في المملكة وعدد من الدول. وشكا مستخدمو التطبيق من توقف القدرة على التحميل والتحديث والاتصال بالبرنامج.

من جهتها أعلنت الشركة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، أنه على علم بتعطل التطبيق، وجارٍ إصلاح العطل.

وبحسب موقع ” إي مور” شكا مستخدمو موقع انستقرام من عدم تمكنهم من دخول تطبيق انستجرام الشهير، مدونين هاشتاج عبر موقع التغريدات تويتر بعنوان #instagramdown.
وبالنظر إلى خريطة الانقطاع المباشر على Down Detector، يواجه التطبيق مشكلات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وماليزيا وبلدان أخرى.

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