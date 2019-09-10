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على لائحتي المستخدمين وبند الأجور

شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في تعليم النماص

شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في تعليم النماص
weam.co/611912
النماص- الوئام:

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة النماص توفر وظائف شاغرة للرجال على لائحتي المستخدمين وبند الأجور وترغب الإدارة في شغلها بمن تتوفر فيهم الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون لائقاً طبياً للوظيفة المتقدم عليها.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (30) عاماً وأن لا يكون متقاعد مع ضرورة عمل تعهد خطي بأن يعمل بمسمى الوظيفة المتقدم عليها وجميع ما يسند إليه في مجال عمله.

والتسجيل واستقبال الطلبات عن طريق برنامج (ساعد) في الخدمة المدنية عبر الرابط التالي :

https://eservices.mcs.gov.sa/Saed/(S(4prcunkqkvg1vrfn2eu3ud55))/Users/index.aspx

وذلك حتى تاريخ 1441/01/27هـ.

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