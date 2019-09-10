الأعلي في العالم: عمليات الإعدام في إيران تشمل الأطفال والكبار

الأمم المتحدة - الوئام:

قال خبير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن إن الإعدامات في إيران تعتبر ضمن الأعلى على مستوى العالم.

وأضاف رحمن، في تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العام الماضي شهد زيادة في القيود المفروضة على حرية التعبير بإيران، مشيرا إلى أن عدد حالات الإعدام بين الرجال والأطفال وصل 253 حالة وأنه تم تسجيل حالات انتهاكات بحق الأطفال خلال 2018.

وبهذا الخصوص، أكد أنه من بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أفيد أنهم أعدموا في 2018، طفلان يبلغان من العمر 17 عاما اتهما بالاغتصاب والسرقة.

وأفاد رغم أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، فإنه لا يزال واحدا من أعلى المعدلات في العالم.